Pildid: need on kõige omapärasema välimusega koeratõud

Maailmas on palju ilusaid ja ebatavalisi koeratõuge. Mother Nature Network tõi välja koeratõud, kes on välimuselt nii omapärased, et hakkavad teiste seast kahtlemata silma.

Komondor

MIKE SEGAR/REUTERS/Scanpix

Komondori iseloomustatakse kui tugevat, väärikat, julget koera. Komondori tuntakse ka Ungari lambakoerana. Tegemist on suure ja jõulise koeraga, kelle karvkate meenutab veidi moppi või rastapatse. Tänu ebatavalisele karvkattele suudab see koer edukalt lambakarja sulanduda. Paks karvkate kaitseb teda ka külma ilma ja kiskjate eest. Komondori karvkatte eest tuleb päris palju hoolt kanda, et karvkate näeks puhas ning valge välja.

Mudi

Mudi on samuti Ungarist pärit karjakoer. Mudi oleks juskui segu Saksa lambakoerast ja puudlist. Mudi karvkate on lokkis ja see võib olla mitut erinevat värvi. Mudid on väga aktiivsed, intelligentsed ja kergesti treenitavad koerad. USAs on neid koeri üsna vähe.

Bedlingtoni terjer

Xinhua/Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Bedlingtoni terjerid on üldiselt armsad ja vaiksed, ent vahel lööb neilgi välja terjeritele kohati omane agressiivsus. Bedlingtoni terjerid on kergesti treenitavad ja mitmekülgsed. Selle koera omanik peaks olema valmis selleks, et tema koer saab tänaval üsna palju tähelepanu.

Hiina harjaskoer

JENS MEYER/AP/Scanpix

Hiina harjaskoeri on kahte sorti: ühed on karvased, teised karvutud. Karvutud Hiina harjaskoerad on sellisel, kel on vaid pea peal ja kõrvade küljes pikemad karvad, ülejäänud keha on «paljas». Hiina harjaskoerad on iseloomult üsna kasside moodi: neile meeldib istuda kõrgetel kohtadel ja nad sobivad ka väikestesse kodudesse, kuigi võivad vahel üsna aktiivsed olla.

Puli

Seth Wenig/AP/Scanpix

See Ungari lambakoer on tuntud oma lokkis kasuka poolest. Puli karvkate võib olla üleni must või valge, aga on neidki, kelle mustade karvade vahel on üksikud valged karvad. Pulid on targad ja tundlikud koerad. Võib kuluda umbes viis aastat, et selle koera karvad kasvaksid nii pikaks, et ulatuksid põrandani.

Türgi pointer

Need koerad on tuntud oma veidra nina poolest, mis oleks justkui kaheks jagatud. Varemalt arvati, et need koerad on lõhnade suhtes eriti tundlikud, mistõttu kasutati neid jahikoertena. Tänaseks on aretajad mõistnud, et tegelikult pole Türgi pointeri nina sugigi teiste tõugude ninadest tundlikum.

Bullterjer

Mary Altaffer/AP/Scanpix

Ameerika kennelliidu kodulehel on kirjas, et bullterjeri pea peaks olema «munakujuline». Nende silmad on üsna väikesed ja tumedad, kõrvad samuti pigem väikesed ja üsna lähestikku. Iseloomult on bullterjerid armsad, mängulised ja vahel ka ulakad. Nad on oma lemmikinimestele väga ustavad.

Brüsseli grifoon

Mary Altaffer/AP/Scanpix

Brüsseli grifoonil on sile või kräsus karvkate ning kui teda pügada, võib see koer meenutada väikest lõvi. Neil koertel on üsna väike koon ja nina paikneb neil põhimõtteliselt silmade vahel. Silmad on suured ja sõbralikud. Brüsseli grifoonile meeldib väga omanikuga koos olla ja neil on palju energiat. Nad on sõbralikud, kergesti treenitavad ja saavad laste ning teiste koertega üldiselt hästi läbi. Üksiolekut nad ei naudi.

Peruu karvutu koer

Karel Navarro/AP/Scanpix

Peruu karvutul koeral on karvad vaid pea peal, sabal ja jalgadel, mõned üksikud ka kehal. Selle koera nahk võib olla üleni ühte värvi või laiguline. Iseloomult on tegu väga elava, mängulise ja kombeka koeraga. Nagu teisedki karvutud koerad, vajavad nad päikselisel päeval naha kaitseks päikesekaitsekreemi.

Bergamasco lambakoer

EDUARDO MUNOZ ALVAREZ/AFP/Scanpix

Bergamasco lambakoeri on peamiselt kasutatud karjakoertena. Koera omapärases karvkattes on kolme erinevat tüüpi karvu. Temagi keha katavad rastapatse meenutavad «pulgad», mis võivad kasvada maani. Tänu omapärasele karvkattele on sel koeral kogu aeg soe ja see kaitseb ka tema keha putukahammustuste eest. Bergamasco lambakoeri ei pea kammima.