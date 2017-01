Lemmikloomad neile, kes ei taha võtta kassi või koera

VetStreet tõi välja kuus looma, keda võiks kaaluda kassi või koera võtmise asemel.

Küülik

Caters News Agency/Scanpix

Küülikud on üldiselt mõnusalt pehmed, sõbralikud ja armsad. Erinevalt haukuvatest koertest ei tee küülikud peaaegu üldse häält. Loomaarst dr Laurie Hess ütles, et küülikutel tekib tavaliselt omanikega eriline side ja nad tunnevad omaniku hääle ära. Hessi sõnul on küülikutele võimalik ka erinevaid käsklusi õpetada. Kui sa pole küülikutega varem kokku puutunud, siis ilmselt sa ei tea seda, et neil võivad olla väga erinevad iseloomud. Enne, kui hakkad küülikut võtma, tasuks temaga aega veeta veendumaks, et te kaks sobite kokku. Küülikud elavad üldiselt toas, kuid nendega võib ka õues käia, et küülik saaks värskes õhus liikuda.

Merisiga

Vitaliy Ankov/Sputnik/Scanpix

Kui otsid lemmiklooma, kes saaks lastega hästi läbi, siis võiks sulle sobida merisiga. Meriseaga ei pea väljas jalutamas käima, ta vajab oma puuri vaid värsket vett, heina ja juurvilju. Merisea puurist võiks väljaheiteid korjata korra päevas ja põhjalikku puuripuhastust võiks teha vähemalt korra nädalas. Merisead vajavad iga päev tähelepanu ja liikumist. Nagu küülikutel, nii on ka merisigadel erinevad iseloomud: mõni võib olla rahulik ja vaikne, teine jällegi väga julge.

Siil

Evgeny Biyatov/Sputnik/Scanpix

Oled mõelnud siili võtmisele? Dr Hess hoiatas, et siilid ei sobi kindlasti kõigile, aga kui oled valmis loomale aega pühendama ja temaga suhtlema, siis võib teil tekkida tugev side. Lemmikloomana peetakse tavaliselt Aafrika kääbussiili. Siiliomanik peab lemmikuga väga õrnalt ümber käima, sest kui siil kardab midagi, siis tõmbub ta automaatselt kerra ja tema okkad lähevad turri. Siilid armastavad süüa, seega omanik peaks kindlasti üritama siili kehakaalu normis hoida. Siilid teevad vahel omapäraseid hääli, kuid nad pole väga valid tegelased.

Tuhkur

PETER PARKS/AFP/Scanpix

Tuhkrud võivad olla väga ulakad loomad, seega enne tuhkru võtmist peaks hoolikalt mõtlema, kas see loom sobib sinu koju. Tuhkrud on äärmiselt mängulised ja lõbusad loomad, neile meeldib ka kaissu pugeda. Tuhkur sobib kõige paremini inimesele, kel on iga päev aega, et looma puurist välja võtta ja temaga tegeleda. Aga ettevaatust: tuhkrule meeldib erinevaid asju närida ja asjades tuhnida, seega neil tasuks silma peal hoida. Tuhkrutel on kombeks ka asju ära peita.

Linnud

Aara. Viktor Drachev/TASS/Scanpix

Kas oled valmis kaaluma karvase lemmiklooma asemel ka sulelist? Papagoid ja kanaarilinnud on väga kaunid ning intelligentsed kaaslased. Dr Hess nentis, et linnud vajavad aga palju aega ja hoolitsust. Nende suled võivad elamises laiali lennelda, nad võivad end kergendada vales kohas ja ka toitu võivad linnud vahel laiali pilduda. Lisaks sellele tuleb arvestada, et linnud võivad olla lärmakad. Dr Hess rõhutas, et keskmised või suuremad linnud peaksid päevas ka paar tundi puurist väljas veetma, kuid sel ajal peab omanik neil kindlasti silma peal hoidma.

Kuldkala

MWI Creative Team/picture alliance / Scanpix

Kalad on paljude inimeste esimesed lemmikloomad. Aga selleks, et kalad kaua vastu peaksid, tuleb nende eest hoolitseda. Esimene asi, millele mõelda, on see, et akvaarium peaks olema piisavalt suur. Akvaariumit tuleb kindlasti regulaarselt puhastada. Kaladele peaks pakkuma kvaliteetset toitu ja veel võiks olla ka termomeeter. Kui võtad uue kala, hoia teda teistest eraldi vähemalt 30 päeva ja alles siis tutvusta uustulnukat juba vanadele olijatele.