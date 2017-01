Flaierit närinud koera suu liimus kokku

Loomaarstid panid koera narkoosi alla ja neil kulus 45 minutit, et eemaldada koera hammaste vahelt «kivikõva» mass, mis oli hambad kokku liiminud. Loomakliiniku juht Scott Carpenter sõnas, et hambad olid nii kõvasti kinni, et koer poleks mingil moel ise saanud suud avada. Carpenter tunnistas, et ta polnud varem midagi sellist näinud, kirjutab BBC.

Selgus, et Finlay oli kodus närinud läikivast paberist flaierit, mis koos tema ilaga moodustas tugeva liimilaadse pasta. See jäi koera hammaste külje ja hambad liimusid kinni. «Õnneks omanik märkas, et koer mängis postkastist tulnud flaieritega ja reageeris kiirelt,» lausus Carpenter. Carpenteri sõnul õnnestus neil liim hammaste küljest lahti saada sooja vee ja või abil.

Finlay omanik ütles, et kavatseb koju meisterdada kinnise postkasti, et koer ei saaks postiga tulevad reklaame enam kätte.