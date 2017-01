Süsimust kodukass terroriseerib naabreid ja möödakäijaid

Kui viieaastane Heston pole parajasti toas omaniku süles nurru löömas, siis meeldib talle naabrite sõnul nii neid kui ka suvalisi möödakäijaid väljas terroriseerida. Heston on juba viga teinud paarile postiljonile, kullerile ja ründas isegi üht automehaanikut, kirjutab Daily Mail.

Kassiomanik, 58-aastane Bruce Robertson rääkis, et naabrid nimetavad Hestonit «kuradi kassiks». Ühte naissoost postiljoni ründas Heston nii kurjalt, et naisel voolas üsna palju verd mööda kätt asfaldile. Heston on postiljone rünnanud hetkel, mil postiljonid on Robertsoni postkasti kirju pannud.

Üks kuller, keda Heston samuti hammustas, võttis hiljem Robertsonidega ühendust ja teatas, et ta kavatseb nende valvekoera peale kaebuse esitada. «Aga teda ei rünnanud koer, teda ründas Heston,» sõnas Bruce Robertson.

Isegi naabrite kuldne retriiver pole Hestonile võrdne vastane, kuna kass ajab koera tavaliselt taga. Ja Robertsonide naaber, kes tegeleb kehakultuuriga ja kelle hüüdnimi on Mouse (hiir - toim.) keeldub Robertsonidele külla minemast, kuna kardab, et kass ründab teda.

Rünnakute ennetamiseks panid Robertsonid oma koduvärava külge sildi, mis hoiatab inimesi kassi eest. Sildil seisab: «Ettevaatust, valvekass on tööpostil. Ärge pange oma sõrmi läbi postkasti ava.» Sildi kujundas Bruce Robertsoni abikaasa.