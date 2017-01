Päevakäpp: pooleaastane koer otsib uut peremeest

Betty on segavereline koer, tal on olemas pass ja vajalikud vaktsiinid on tehtud. Praegune omanik on niivõrd kõrges eas, et ta ei suuda nii noore kutsikaga tegeleda, kuna Betty on väga aktiivne ja nõuab tähelepanu.

Betty asub Kohtla-Järvel. Asjaga on kiire ja koer antakse ära tasuta. Kui tunned koera vastu huvi, võta ühendust koera omanikuga telefonil 56 243 404 või kirjuta luikkaret93@gmail.com.