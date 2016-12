Pane oma teadmised proovile: mis loomadele need silmad kuuluvad?

Pane oma teadmised proovile! Allpool on toodud fotod erinevate loomade silmadest. Kas suudad ära arvata, mis loomadele või lindudele need kuuluvad?

1. Kelle silm on pildil? Vihjeks võib öelda, et see loom elab kõrbes.

Caters News Agency/Scanpix

2. Mis linnuga on tegu?

Caters News Agency/Scanpix

3. Mis looma silm on pildil?

Caters News Agency/Scanpix

4. Mis linnule see silm kuulub?

Caters News Agency/Scanpix

5. Kes on see suur kaslane?

Caters News Agency/Scanpix

6. Kelle silm on pildil?

Caters News Agency/Scanpix

7. Kes on see lind? Vihjeks võib öelda, et ta on lennuvõimetu.

Caters News Agency/Scanpix

8. Kelle silm on pildil?

Caters News Agency/Scanpix

9. Kes on see loom? Vihjeks võib öelda, et ta on päris populaarne lemmikloom.

Caters News Agency/Scanpix

10. Kellele võiks see silm kuuluda?

Caters News Agency/Scanpix

11. Kes on pildil?

Caters News Agency/Scanpix

12. Mis looma silm võiks see olla?

Caters News Agency/Scanpix

13. Kellele võiks see silm kuuluda?

Caters News Agency/Scanpix

14. Kelle silm on pildil?

Caters News Agency/Scanpix

15. Mis lind on pildil?

Caters News Agency/Scanpix

Vastused:

1. Kaamel

2. Noor albatross

3. Iguaan

4. Faasan

5. Lõvi

6. Tiiger

7. Tuttpingviin

8. Papagoikala

9. Kass

10. Krokodill

11. Mandrill

12. Puukonn

13. Noor kääbuspingviin

14. Vaal

15. Aara