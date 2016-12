Mida teha, kui raketipaugud ajavad lemmiklooma endast välja?

Seetõttu paneb Viimsi BENU apteegi juhataja Moonika Markov kõigile loomaomanikele südamele oma neljajalgseid sõpru paugutamise eest kaitsta.

Tuppa ja kardinad ette

Ilutulestiku ajaks – eriti kui seda on hilisõhtusel ajal juba oodata – võiks õueloomad võimalusel tuppa tuua, hoida aknad-uksed kinni ja ka kardinad ette tõmmata. Paha ei tee ka teleri pisut valjemaks keeramine või siis paugutamise ajal kassi või koeraga tema lemmiktegevus või –mäng ette võtta.

Paanika puhul säilita rahu

Kui aga peaks juhtuma, et satute just saluudi hetkel olema metsas või linnatänaval jalutamas ja loom satub paanikasse, on kõige olulisem omanikuna säilitada igakülgne rahu. Kõige otstarbekam on ise liigselt närvi minemata oma neljajalgse sõbraga koju naasta ja võimalusel üheskoos tuppa minna.