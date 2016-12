National Geographic valis välja selle aasta parimad loomafotod

Fotod on tehtud erinevates riikides ja iga foto jutustab ka mingi loo. Fotograafid teavad, et hea pildi saamiseks tuleb vahel asjale loominguliselt läheneda. Näiteks ühe foto puhul peideti kaamera surnud sebra korjusesse, et fotole tabada raisakotkad.

Muljet avaldavaid fotosid saab lähemalt vaadata National Geographicu veebilehel.