Raketipauke pelgavale koerale ei tohi loomaarsti loata rahusteid anda

Tundlikke koeri on võimalik rahustada ravimite abil, just nagu inimesigi, kuid loomaarst Liis Uusaed sõnas, et kindlasti pole koertele rahustite kirjutamine tavaline praktika. Kui kliinikusse pöördub omanik, kelle koeral on käitumishäire, mis segab nii omanikku kui koera, siis kõigepealt suunatakse ta edasi käitumisspetsialisti juurde. Esmajärjekorras üritatakse jõuda probleemi tuumani ja läheneda probleemile erinevate käitumuslike võtetega. Kui sellest pole abi, siis on võimalik loomale välja kirjutada antidepressante.

Liis Uusaed sõnas, et ei saa välja tuua kindlaid olukordi, mil antidepressant oleks koerale parim valik. Isegi, kui probleem on mitme koera puhul sama – näiteks koerad ründavad ette hoiatamata inimesi –, siis kõik loomad on ikkagi erinevad ja erinev on ka probleemi tekkepõhjus. «Nii võib ühte looma aidata üks meetod ja teisele on võib-olla tõesti vaja määrata medikamentoosne ravi,» ütles ta.

Loomade rahustamiseks on kasutusel nii humaan- kui veterinaarravimid. Uusaed rääkis, et üldiselt eelistatakse veterinaarravimeid, aga kui kindla toimeainega ravim pole loomadele kättesaadav, siis on võimalik taotleda luba ka humaanravimi kasutamiseks. «Kindlasti ei tohi ükski koeraomanik kasutada inimestele mõeldud ravimeid loomade peal ilma loomaarsti loata. Kui koeral on probleem, siis tuleks igal juhul konsulteerida kõigepealt loomaarstiga,» hoiatas veterinaar. Ta lisas, et inimestele mõeldud ravimid on loomadele tihti palju toksilisemad ja ka doosid on sootuks erinevad.

Mida aga teha koeraga, kes kardab paaniliselt raketipauke? Liis Uusaed soovitas koerale koju tekitada peidupaiku ja kindlasti ei tohi koera aastavahetuse ööl õue jätta. «Kui paugurikas öö on möödunud ja tegu on õpitud käitumisega – enamasti kipub see nii olema –, siis tuleks jaanuarist hakata probleemiga tegelema ning alustada koera ümber õpetamist,» jagas ta koeraomanikele soovitusi.

Selleks, et koer ei pelgaks raketipauke, peaks temaga tööd tegema juba kutsikaeas, kuna siis on suuri foobiaid võimalik ennetada. Konsulteerida tuleks loomaarsti või inimesega, kes tegeleb igapäevaselt koerte käitumisega ja küsida oma looma kohta nõu. Nagu inimesed, nii erinevad ka loomad üksteisest ja nende probleemidele tuleb läheneda individuaalselt. «Käitumisprobleemide ravis pole antidepressandid kindlasti esikohal,» rõhutas Uusaed. «Kõige mõistlikum oleks tegeleda probleemi ennetamisega juba kutsikaeas. Kui probleem on tekkinud, siis tuleks konsulteerida spetsialistiga, kes aitab probleemile lahendust leida.»

Lisaks kasvatuslikele võtetele on välja töötatud ka erinevaid loomatoite, mille eesmärgiks on vähendada ärevust. Loomapoodidest ja -apteekidest võib leida ka erinevaid looduslikke vahendeid loomade rahustamiseks alates šampoonidest ja lõpetades suukaudsete toidulisanditega. Nende preparaatite puhul tuleb arvestada sellega, et olenevalt käitumishäirest ja indiviidist ei pruugi need igat looma aidata. Samuti tuleks silmas pidada seda, et taolisi preparaate peaks loomale manustama pikemalt enne eeldatavat stressiolukorda.