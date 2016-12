Kui omanik soovib loomast loobuda

Põhjuseid, miks loomast loobutakse, võib olla mitmeid. Enne, kui võtate mõne varjupaigaga ühendust, tasuks hoolikalt läbi mõelda, miks loomast loobuda. Kui põhjuseks on looma käitumisprobleemid, siis neile on võimalik lahendus leida. Kas olete veterinaari juures juba käinud või mõne koeratreeneriga nõu pidanud?

Kui olete otsuses kindel, siis võiks esialgu näiteks sotsiaalmeedia vahendusel loomale uut kodu otsida. Kui leiad oma tuttavate ringist koerale või kassile uue omaniku, siis saad kindel olla, et loom suundub heasse ning armastavasse perre. Facebookis saab taolisi kuulutusi lisada Koduotsija lehele või võid kirjutada Varjupaikade MTÜ-le (info@varjupaik.ee). Kirjas võiks lahti seletada, mis on selle otsuse tagamaad ja lisada tuleks ka looma pilt. Lisaks Varjupaikade MTÜ-le on veel mitmeid mittetulundusühinguid, kes tegelevad kassidele kodu otsimisega, neist suuremad on Kasside Turvakodu ja Pesaleidja. Hea oleks, kui looma äraandmisega poleks väga kiire, sel moel on see kogemus looma jaoks vähem traumeeriv.

Varjupaigad võtavad loomi vastu reeglina vaid siis, kui neil on vaba ruumi. Varjupaikade MTÜ alla kuuluvad varjupaigad võtavad loomi vastu vaid varjupaiga külastusaegadel ja kindlasti tuleb juba enne varjupaigaga sel teemal ühendust võtta. Varjupaikadesse saabuvad loomad peavad olema vähemalt kümme päeva varem vaktsineeritud kompleks- ja marutaudivaktsiiniga ning kaasas peab olema sellekohane dokument loomaarsti kinnitusega (vaktsineerimistunnistus, lemmikloomapass vms).

Kui loom on steriliseeritud/kastreeritud ning mikrokiibiga märgistatud, leiab ta palju kiiremini uue kodu. Looma vastuvõtmise eest varjupaik tasu ei võta, küll aga tuleb maksta kinni või teostada enne varjupaika toomist loomale uude koju minekuks vajalikud protseduurid: kehtiv kompleksvaktsiin ja lemmikloomapass (või vaktsineerimistunnistus), parasiiditõrje, kassidel FIV test, kiipimine, steriliseerimine või kastreerimine.

Kui loom on võetud mõnest Varjupaikade MTÜ varjupaigast ja selgub, et sa ei saa teda enam pidada, siis tuleks ühendust võtta sama varjupaigaga.

Eesti Loomakaitse Selts paneb kõigile praegustele ja tulevastele loomaomanikele südamele, et looma võtmine peaks olema hoolikalt läbi mõeldud otsus. Enne looma võtmist võiks pereliikmetele teha näiteks allergiatesti välistamaks, et mõnel pereliikmel võib kassi või koera suhtes tekkida allergia. Kui aga tõesti peaks ilmnema põhjused, mis ei võimalda looma enam pidada, siis on loomaomaniku kohuseks leida lemmikule uus kodu. Mitte ühtegi looma ei tohi lihtsalt tänavale visata!