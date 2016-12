Carrie Fisheri armastatud koer leidis uue kodu

Garyst kogus viimastel aastatel lausa nii palju populaarsust, et talle tehti isiklik Twitteri ja ka Instagrami konto, mõlemal on väga palju jälgijaid. Pärast Fisheri haiglasse sattumist avaldati kontol nii mõnigi säuts, mis andis märku, et Gary igatseb oma perenaist väga, kirjutab Mother Nature Network.

Nüüd on aga selgunud, et Gary uueks perenaiseks saab Fisheri 24-aastane tütar Billie Lourd. TMZ andmetel hakkab Lourd hoolitsema Gary eest, kes oli Fisheriga kaasas ka siis, kui naine 23. detsembril lennureisi ajal südamerabanduse sai. Gary külastas Fisherit ka haiglas, kus naine 27. detsembril suri.

Uues kodus ootab Garyt ees Lourdi buldog nimega Tina. Gary ja Tina on juba vanad sõbrad ning ilmselt harjuvad teineteisega kiirelt.

Fisher on intervjuudes öelnud, et Gary on tema jaoks kui teraapiakoer, kuna naisel oli bipolaarne häire. «Gary on mulle pühendunud ja see rahustab mind. Ta on ärevil, kui ta on minust eemal,» ütles Fisher 2013. aastal antud intervjuus.