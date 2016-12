Mehe rusikahoop päästis koera puuma küüsist

31-aastane Gibb oli parajasti autoga teel ühest linnast teise, kui otsustas kiirtoidurestorani juures peatuse teha. Ta lasi koera autost välja, et koer saaks jalgu sirutada. Hetk hiljem kuulis Gibb, kuidas tema Siberi husky tõugu koer Sasha valust nuuksus ja mees nägi, et mingi loom ründas tema koera, kirjutab Telegraph.

«Ma nägin, et mingi loom on koera ümber, aga ma ei saanud aru, mis loomaga on tegu. Ma lõin rusikaga sinna, kus ma arvasin looma pea olevat. Ta tõmbus eemale ja nägin, et tegemist on puumaga,» rääkis Gibb. Ta astus koerast üle ja hirmutas puumat valju kisaga, et teda eemale peletada. Samal ajal hüüdis ta ka oma venda ja sõpra, et need talle appi tuleks.

Gibbi sõnul üritas puuma paaril korral talle läheneda, aga üldiselt õnnestus ta puuma koerast ja endast eemale hoida. Nad tõstsid Sasha autosse ja sõitsid lähimasse loomakliinikusse. William Gibb ise ei saanud vigastada.

Politsei saabus sündmuskohale 5-10 minutit hiljem ja pärast kohaliku loomakaitsega arutamist leiti, et puuma tuleks magama panna, kuna ta võib ohustada inimesi ning koduloomi. Loomakaitse esindaja Tom Kalis ütles, et selles piirkonnas on sageli puumasid näha, kuid see pole kuigi tavaline, et puuma koera ründab.