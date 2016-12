Kas koerad on tõesti kogu aeg näljased?

Miks käituvad koerad nii, justkui nad oleksid kogu aeg näljased? Veterinaar dr Kathryn Primmi sõnul on ülekaaluliste lemmikloomade hulk suurem kui eales varem. Seega võib vast julgelt väita, et iga kord, kui koer üritab jätta muljet, et ta on näljane, pole see tegelikult nii, kirjutab iHeartDogs.

Selle paremaks mõistmiseks tuleb mõelda koerte minevikule. Koerad on arenenud pikka aega koos inimestega ja nad on omaks võtnud n-ö raipesööja kombed. Vanal ajal toitusid koerad ju sellest, mis inimeste toidulaualt üle jäi. Lisaks sellele on ju tunduvalt lihtsam ja ka ohutum sorida inimeste prügikastides, kui huntide kombel jahti pidada. Discover Wildlife'i andmetel saadab hunte jahipidamisel edu umbes 14 protsendil kordadest, samas kui koerad leiavad ilmselt iga kord prügis sobrades midagi, mis sobib põske pista.

«Tänapäeval ei pea koerad enam prügis kolama, sest omanikud ostavad neile söögiks vaid hästi või lausa väga häid asju. Mõned valmistavad koertele lausa ise süüa,» rääkis dr Primm. Vastutasuks hea toidu eest valvavad koerad meie kodusid, perekondi ja muid väärtuslikke asju.

Inimestega koos elamine on õpetanud koertele, et häid võimalusi tuleb ära kasutada. Kui omanik teleri ees võileiba sööb ja mõni paluke sellest peaks maha kukkuma, siis see on ju kahtlemata hea võimalus. Aga ära lase koeral end petta, tegelikult ei ole ta kogu aeg näljane.