Mida teha, kui kass keeldub liivakasti kasutamast?

Kassile on tegelikult üsna lihtne õpetada, kus ta peab häda tegema. Mõned kassid teavad seda justkui ise ja neile ei tule õpetada, mida liivakastis teha. Mõne kassiga võib aga asi veidi keerulisem olla, ent siiski ei tasuks alla anda, kirjutab Petful.

Kui kass pissib või kakab väljapool liivakasti, siis tuleks kõigepealt kiisuga loomaarstile minna. Kass ei saa rääkida, seega ta ei oska sulle ise öelda, kui midagi on korrast ära. Aga loomaarst saab kiisule ülevaatuse teha. Muutused käitumises, eriti selles osas, kus kass otsustab end kergendada, võivad viidata, et kassiga pole kõik korras. Esimese asjana tulekski uurida tema tervist, et välistada võimalikud tervisemured.

Kassid võivad olla ka väga valivad. Kui koertele meeldib vahel igasugustes (räpastes) kohtades aeleda, siis kassid valivad hoolikalt, kus nad omi asju ajavad. Kui kassile ei meeldi liivakastis olev liiv, siis ta annab sellest märku ja keeldub liivakasti kasutamast. Kui liivakast pole piisavalt puhas, siis ei taha kass seda kasutada. Kui oled hiljuti kassiliiva vahetanud, ent kiisule see ei meeldi, osta uuesti eelmist liiva. Liivakastis olevat liiva võiks puhastada vähemalt korra päevas.

Kui kodus on kaks kassi, siis võiks neil olla ka eraldi liivakastid, kuna kassidele ei meeldi oma asju jagada. Lisaks sellele võivad kiisudel olla liivakasti kasutamise osas veidi erinevad harjumused ja ühe «liivakastikombed» ei pruugi teisele kassile meeldida.

Kui nendest nõuannetest pole kasu ja kassi käitumine ei muutu, siis mõtle sellele, kas oled viimasel ajal kodus midagi muutnud. Kas serveerid kiisule süüa tavapärasest hiljem? Töötad kauem? Oled soetanud uut mööblit või kodu ringi tõstnud? Sellised asjad võivad panna kiisu ulakalt käituma, kuna kassidele ei meeldi muutused. Täpse põhjuse leidmine võib olla keeruline, kuid kasu võib olla sellest, kui muudad mõned asjad tagasi nii, nagu need varemalt olid.

Kass võib kodus pahandust teha ka selleks, et saada omaniku tähelepanu. Kui kassile tundub, et teda ignoreeritakse, siis ta annab sellest omal moel märku. Tegele kassiga iga päev, mängi temaga, räägi temaga ja tee talle pai.