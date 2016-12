Päevakäpad: jõululaupäeval sündinud kutsikad ootavad kodupakkumisi

Tegemist on tõeliste jõulubeebidega – kutsikad tulid ilmale 24. detsembril. Pesakonnas on kokku kümme kutsikat, kuid neljal neist on juba soovijad olemas. Kutsikate karvkate on musta ja valget värvi ning uutesse kodudesse oleksid nad valmis kolima kahe kuu pärast.

Kutsikate ema ja isa on mõlemad suured, üle põlve kõrgused segaverelised koerad. Rohkem infot kutsude kohta saab Martin Lepikult telefonil 53 995 532.