YouTube’i kanal The Pet Collective koondas ühte videosse kokku selle aasta parimad videod lindudest. Videos on linde, kes armastavad end jooksva vee all pesta, aga ka neid, kes söövad kassiga samast kausist. Kindlasti ei puudu videost ka linnud, kes on teistest jutukamad. Vaata videot toredatest sulelistest!