Isukas koer pistis suure jõulukalkuni nahka

Koera omanik David Barrett rääkis, et 5-aastane koer nimega Bubba hiilis jõululaupäeval kööki ja sõi ära suure kalkuni, mis ootas lauale viimist. Perel polnud aimugi, mida näljane koer oli teinud, kuni hetkeni, mil koer heitis põrandale pikali ega suutnud enam liigutada, kirjutab Daily Mail.

Koer jättis alles vaid tükikese kalkuni rinnafileest. Omanik tegi end täis õginud koerast pilti ja jagas seda Twitteris. Barretti sõnul sõi koer nii palju, et nägi välja kaks korda suurem kui tavaliselt.

Õnneks polnud jõulud aga täielikult rikutud – peretuttavad tõid Bubba perele oma jõulupraadidest järele jäänud palad ja kõigi kõhud said täis. Pere sõnul panevad nad koera alates uuest aastast dieedile.

@David_Barrett5 there's the culprit she can't move pic.twitter.com/BDsMlYT2UW