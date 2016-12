Kui pikk on tavalise kodukassi eluiga?

Scooteri vanus on erakordne, kuna tavaliselt elavad kodukassid umbes 20-aastaseks. Loomaarst dr Kathryn Primm sõnas, et kasside eluiga võivad mõjutada mitmed tegurid, kirjutab iHeartCats.

Esiteks tuleb arvesse võtta kassi elustiili. Toakassid elavad keskmiselt kauem, aga kui kass kipub toas liigselt kaalus juurde võtma, siis ei mõju see tema elueale kindlasti hästi.

Toas elavate kasside eluiga on pikem tavaliselt seetõttu, et nad on kaitstud loodusnähtuste eest, nad ei saa auto alla jääda, kiskjad ei saa neid rünnata ja nad puutuvad vähem kokku haigustekitajatega. Samas tuleb tõdeda, et kassid, kes käivad aeg-ajalt ka õues jalutamas, on nii vaimselt kui füüsiliselt parema tervisega. Toakassil peaks olema võimalikult palju aju stimuleerivaid mänguasju, et kass püsiks nii vaimselt kui füüsiliselt heas vormis.

Kassi eluiga mõjutab kindlasti ka kassitõug. Teatud tõud elavad teistest kauem, üheks näiteks on siiami kassid. Mõnel kassitõul esineb terviseprobleeme, mis võib kassi eluiga lühendada. Kuna omanik ei saa kassi geene mõjutada, siis tasuks pöörata tähelepanu kassi elukeskkonnale ja eluviisile.

Dr Primm soovitas loomaomanikel oma lemmiku käitumist jälgida, kuna sel moel on kõige kergem kindlaks teha, kui midagi on korrast ära. Ka loomaarsti juures võiks regulaarselt käia, kuna tema märkab kassi juures asju, mis võivad loomaomanikule märkamatuks jääda. Mida varem probleemidele jälile saada, seda parem.