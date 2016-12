Päevakäpp: kolmekuune kass ootab oma inimest

Melissandra jäi maha, sest on õdedest veidi isepäisem. Miks ta peakski inimest usaldama, kui ema on õpetanud, et tänavakassi päästavad kiired jalad ja terane mõistus. Ta on veel nii nooruke, tahaks tegelikult oma enda kodus mängida ja möllata ning oma inimesele silma vaadata, et teda usaldama õppida. Kassituba kõigi nende kümnete täiskasvanud kassidega on nii tillukesele kiisule väga raske koht ja kui väga vabatahtlikud ka ei püüaks – paarikümnest minutist päevas ei piisa, et hirm ja usaldamatus haihtuksid.

Muidu on tegemist igati kombeka kassineiuga, kes sööb, mida pakutakse, teab, milleks on kraapimispost ja kuidas liivakasti kasutada.

Melissandral on kiip ja kõik parasiidid on ka tõrjutud. Koju minnes saab Melissandra kaasa passi.

Kui oled valmis aitama sel imekaunil kiisuneiul leida usku inimese headusesse, siis täida kiisuvõtja ankeet. Kõikidele lisaküsimustele vastab meelsasti Melissandra isiklik vabatahtlik, kellele saad kirjutada aadressil kylli@pesaleidja.ee.