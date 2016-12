Võigas video paljastab, kuidas valmistatakse krokodillinahast kuulsate brändide aksessuaare

Krokodillinahast valmistatakse kuulsate brändide – teiste seas ka Louis Vuittoni – «luksuslikke» aksessuaare alates käekottidest kuni vöödeni. Videod on filmitud salaja ja lisaks krokodillide nülgimisele on näha ka seda, kuidas õnnetud loomad peavad kas üksikutes puurides või mitmekesi kitsasse puuri topituna surma ootama.

Vietnamist eksporditakse igal aastal umbes 30 000 krokodillinahka. PETA aktivistidel õnnestus filmida, kuidas krokodille koheldakse enne, kui nende nahast tehakse uhkeid käekotte, rahakotte, vöid ja jalanõusid, mida armastavad kanda paljud kuulsused. Louis Vuittoni krokodillinahast käekott võib maksta umbes 29 000 eurot.

Hermesi brändi krokodillinahast käekott. BOBBY YIP/Reuters/Scanpix

Bioloog Clifford Warwick ütles videot kommenteerides, et see, kuidas krokodille nülitakse, valmistab loomadele kahtlemata palju valu ja on ääretult ebainimlik. Warwick lisas, et ükski märk ei viita videos sellele, et krokodillid oleksid enne nülgimist täielikult surnud.

PETA president Ingrid Newkirk kutsub tarbijaid üles sekkuma ja loomi piinadest päästma. Newkirki sõnul on nad ühendust võtnud ka LVHM-iga, mille alla kuuluvad kuulsad brändid nagu Louis Vuitton, Givenchy, Christian Dior ja Marc Jacobs.

Videot saab vaadata PETA Facebooki lehel. Hoiatus: videos on häirivaid kaadreid!