Miks meeldib kassidele magada veidrates kohtades?

Võrreldes inimestega magavad kassid väga palju. Kassid on kõige aktiivsemad koidiku ja videviku ajal, mil on hea jahti pidada. Ülejäänud päeva eelistavad nad kasutada mängimiseks ja magamiseks ning magada armastavad kiisud vahel väga veidrates kohtades, kirjutab iHeartCats.

Loomaarst dr Kathryn Primm sõnas, et kuna kassid magavad päevas väga palju, siis nad valivad oma magamiskohta üsna hoolikalt. «Kass võib valida magamiseks koha, kust on hea ülevaade toale,» tõi dr Primm näiteks. Looduses peavad kassid väga valvsad olema, mistõttu on hea, kui ka magamiskohast avaneb ümbrusest hea ülevaade.

Ilmselt oled ka loomaaias käies märganud, et suured kaslased võivad vahel üsna kõrgel mõnel puuoksal pikutada. Magamise ajal on kaslased kõige haavatavamad ning sellepärast meeldivadki neile sellised kohad, kus nad oleks vähemalt mingil määral kaitstud.

Vahel meeldib aga kassile magada peidus. Ta võib valida koha, kus on vaid üks ligipääs, et ta saaks hoolikalt jälgida seda suunda ja end kaitsta. Kui tema seljatagune on n-ö kinnine, siis on kass teadlik sellest, et ta peab silma peal hoidma vaid ühel suunal. Seetõttu meeldivad kassidele ka karbid, kastid ja korvid. Kassile meeldib, kui ta on mitmest küljest kaitstud.

Mõnikord jääb aga mulje, et kass oleks justkui käigupealt magama jäänud, valimata selleks erilist kohta. Dr Primm rääkis, et kodukassid tunnevad end üldiselt kodus igal pool turvaliselt, mistõttu pole ebatavaline, et nad võivad ka keset tuba vaibal magada. Samas võib kohavalikut mõjutada seegi, kuhu paistab päike või kus asub küttekeha, kuna kassid armastavad väga sooja.