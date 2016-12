Salakaamera paljastas, et koerajalutaja pettis oma kliente

Nad hakkasid kahtlustama, et midagi on korrast ära siis, kui koerad üha tihemini tuppa pissisid. Koerajalutaja kontrollimiseks seadsid nad kööki, kus asus koerte aedik, üles kaamera, vahendab iHeartDogs.

Kaamera lindistuselt selgus, et koerajalutaja tõesti käis iga päev nende kodus, aga koeri ta kordagi jalutama ei viinud. Ta tõstis koerte jalutusrihmad alati kapi peale, et jääks mulje, justkui neid oleks hiljuti kasutatud.

Koerte omanikud rääkisid jalutajaga sellest ja naine tunnistas üles, et ta tõesti polnud koertega jalutamas käinud. Terjerite omanike soovitus teistele koeraomanikele on see, et ei tasu inimesi väga kergekäeliselt usaldada. Paluge koerahoidjatel või -jalutajatel teha pilte või muul moel oma tegevust jäädvustada, et saaksite olla kindel, et teie lemmikute eest hoolitsetakse hästi.