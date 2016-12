Video: kassipoeg käib mõnusalt sooja soolalampi kallistamas

Selenite'i omanik Celeste Louise Broxsom elab ja töötab Fidži saarel asuvas holistilise tervenemise keskuses. Soolalambid on nii saarel kui ka mujal maailmas väga populaarsed ja loovad kodus mõnusalt hubast valgust, lisaks sellele toovad need ellu emotsionaalset stabiilsust ja tasakaalukust ning tundub, et Selenite just seda vajabki, kirjutab iHeartCats.

Broxsomi sõnul on see nende kodus üsna tavapärane vaatepilt, et kass kallistab sooja soolalampi. Võimalik, et ta tajub lambist õhkuvat positiivset energiat, kuid võib-olla meeldib talle lihtsalt see, et lamp on soe. Pole tähtis, mis põhjusel kiisu lambi juures mõnulemas käib, pole kahtlustki, et see meeldib talle väga.