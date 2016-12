Galerii: Prantsusmaal avati Euroopa esimene koerte kohvik

Selliseid kohvikuid, kuhu võib oma koeraga minna ja kus pakutakse koerale head-paremat, on nii Euroopas kui ka terves maailmas juba üsna mitmeid. Aga spetsiaalse koerte kohviku idee seisneb selles, et seal ongi alaliselt mõned koerad, kellega kohvikukülastajad saavad suhelda.

Uue kohviku nimi on Le Waf ja see asub Prantsusmaal Lille'i linnas. Kohviku asutaja, 24-aastase Ophelie Poilloni sõnul on kohvikus igapäevaselt kohal üheksa koera. Naine loodab, et nende kohvik aitab inimeste ja koerte vahel veelgi tugevamat sidet luua.