Tee head: nimekiri asjadest, mida võiks loomade varjupaikadesse viia

Loomadel on alati hea meel külalisi vastu võtta, kuid on ka mõned asjad, mida neil varjupaikades vaja võib minna. Uurisime erinevatest varjupaikadest, milliseid asju neil tarvis on.

Varjupaikade MTÜ, kes haldab koduta loomade varjupaiku Tallinnas, Pärnus, Viljandis, Valgas, Võrus, Viru- ja Läänemaal on lausa oma veebilehel välja toonud nimekirja vajalikest asjadest. Kuna tihtilugu tuuakse neile ka asju, mida nad tegelikult ei vaja, siis mõistlik oleks enne varjupaiga külastust uurida, mida viia ja mida mitte. Vajalike asjade hulka kuuluvad:

tennisepallid, kummipallid, koertele ja kassidele mõeldud mänguasjad;

hooldusvahendid (küünetangid, šampoonid, harjad, kammid, kraasid, kirbu- ja ussirohud);

vannilinad, käterätikud, fliistekid;

kaela- ja jalutusrihmad;

toidunõud (parimad on metallist);

kasside liivakastid;

transpordipuurid;

kraapimispuud kassidele.

Lisaks neile asjadele võib Varjupaikade MTÜ varjupaikadesse viia ka näiteks klooripõhiseid puhastusvahendeid, seepi, pesupulbrit, nõudepesuvahendit, majapidamispaberit, moppe, harju, ämbreid, pihustipudeleid, kummikindaid, kummikuid, esmaabivahendeid, prügikotte. Terve nimekirja vajalikest asjadest leiad Varjupaikade MTÜ veebilehelt.

MTÜ Kasside Turvakodu elanikud rõõmustaksid väga, kui neile viia pehmeid pesasid või kraapimispuid. Oodatud on ka rätikud ja pleedid, mida saab kassidele puuridesse alla panna ning millest saab mõnusaid pesasid teha.

Ka turvakodus on alati tarvis transpordipuure, liivakaste ja sööginõusid. Jõulukinkide nimekirjast ei puudu kindlasti ka mänguasjad (piiksuvad hiired), ent kõige rohkem ootavad kassid ikkagi seda, et saaksid oma päriskoju kolida. Kui soovid Kasside Turvakodusse vajalikke asju viia, võta nendega ühendust aadressil info@kassideturvakodu.ee.

MTÜ Kassiabi võtab hea meelega vastu väiksemaid õhemaid tekke (nt fliistekke), mida saaks kasutada kiisudele pesade tegemiseks. Ka padjapüüre läheb alati tarvis. Kassiabi vabatahtlike sõnul pole aga tarvis varjupaika viia pakse vatitekke, kuna need on kasside jaoks liiga suured. Kui soovid Kassiabi aidata ja neile vajalikke asju viia, võta nendega ühendust info@kassiabi.ee.