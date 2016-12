Kümme nippi, kuidas koera ilutulestiku ajal rahustada

On tõestud, et umbes 50 protsenti koertest kardavad mingil määral valjusid helisid. Paljude loomaomanike meelehärmiks ei jäeta paugutamist ainult kuu viimasele õhtule, vaid lennutatakse ilutulestikku taevasse praktiliselt kogu kuu vältel. Järgnevalt on toodud mõned nipid, kuidas oma neljajalgset sõpra sel äreval perioodil aidata, kirjutab koeratoit.ee.

1. Jää ise rahulikuks! Koerad on kehakeele lugemises väga osavad ja tunnetavad hästi omaniku närvilisust ja hirmu. Sinu ärevus on märk koerale, et paanikaks on põhjust.

2. Eira koera hirmunud käitumist isegi, kui sul on koerast kahju. Tähelepanu pööramine = käitumise premeerimine. Äreva koera rahustamine ja lohutamine on tema jaoks kartliku käitumise premeerimine, mis võib edaspidi esile kutsuda veelgi tugevama reaktsiooni. Kiida koera hoopis siis, kui ta näitab maharahunemise märke.

3. Ära keela koerale füüsilist kontakti. Osadele koertele mõjub paitamine või lihtsalt kaisus olemine rahustavalt ning nad ei tunne end oma ärevuses üksinda. Võid proovida koerale selga tõmmata liibuva särgi või siduda ümber lina/rätiku, mis istub tihedalt vastu keha.

4. Lase koeral soovi korral peitu minna ning ära sunni oma lemmikut hirmule vastu astuma. Kui ta tahab kuhugi varjulisse kohta pugeda, luba tal seda teha.

5. Teades juba ette, et sinu koer kardab, võid valmis ehitada hämara peidukoha, tõmmates näiteks tema puurile teki peale. Kui koeral puuri ei ole, improviseeri ning ehita talle kindlus akendest eemal. Tee see valmis vähemalt nädal enne, et koer saaks sellega harjuda. Võid pesa varustada vee, toidu ning lemmikmänguasjadega. NB: ära muuda koera tavapärase pesa asukohta, kuna see võib turvatunnet häirida.

6. Ilutulestiku helide summutamiseks pane mängima muusika või teler ning hoia uksi ja aknaid suletuna.

7. Valgussähvatusi aitab vähendada kardinate ette tõmbamine.

8. Leia koerale tähelepanu kõrvaletõmbamiseks tegevust – mängi temaga, anna närimiskont või pane täidetava mänguasja sisse maiuseid. Isegi kui ta kohe ei huvitu, on tal see võimalus olemas.

9. Ära jaluta koera lahtiselt ega jäta teda üksi õue. Igal aastal jookseb just aastavahetuse perioodil kordades rohkem koeri ära kui muul ajal ning paanikas võivad nad päris kaugele sattuda. Tee omalt poolt kõik, et sinu koer poleks üks nendest. Katsu vältida jalutamist aegadel, mil kõige rohkem paugutatakse. Kinnita kaelarihmale oma telefoninumber ning kontrolli, kas koera kiip on registrisse kantud.

10. Võid proovida ka kvaliteetseid rahustavaid toidulisandeid ja eeterlike õlide segusid. Tõhusa rahustava toimega on näiteks L-trüptofaani, L-teaniini, kavapipra (piper methysticum) ja B-grupi vitamiinide kooslus. Eeterlikest õlidest on väga head rahustavad omadused palderjaniõlist, vetiverist, magusast basiilikust ja salveist sisaldavatel segudel.