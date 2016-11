USAs sündinud hiidpandad said Hiinas kultuurišoki

Näiteks ei suuda nad harjuda toiduga, mida neile Hiinas pakutakse. USAs olid pandade suureks lemmikuks küpsised, Hiinas on neile aga pakutud bambust ja õunu, aga neid keelduvad pandad söömast. Loomatalitaja sõnas, et pandad söövad õunu ja bambust vaid juhul, kui uute roogade juures on ka neile tuttavaks saanud küpsised, kirjutab Mother Nature Network.

Talitaja sõnul üritab ta pandade menüüd aegamisi mitmekesisemaks muuta. Mei Huan on hakanud muutustega vaikselt harjuma, kuid Mei Lun mitte.

Lisaks toidule on pandadel raske harjuda kohaliku keelega. Nimelt nad ei taha reageerida loomatalitajate dialektile, mida antud piirkonnas räägitakse. Pandad reageerivad oma nimele ja lihtsamatele ingliskeelsetele käsklustele, kuid hiina keelele ei reageeri nad veel üldse. Loomatalitajad üritavad pandadele õpetada lihtsamaid hiinakeelseid fraase, et nad oskaksid neile vastata.