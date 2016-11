Kaheksa kõige loomasõbralikumat riiki maailmas

Loomasõprade portaal Vet Street tõi välja kaheksa riiki, kus on lemmikloomadel hea elada.

Prantsusmaa

Prantsusmaal armastatakse väga koeri, seega pole kahtlustki, et kohtad oma reisi jooksul palju neljajalgseid sõpru. Paljudes poodides on koertele eraldi alad, kus nad saavad pikutada ja koerad on teretulnud ka nii mõneski kohvikus ja baaris.

Austraalia

Austraalias on palju imekauneid randu ja parke, kus koerad on alati teretulnud. Koerad on lubatud ka ühistransporti, kui nad peavad reeglitest kinni. Austraalias pööratakse ka palju tähelepanu sellele, et koeri ei viidaks väga riigist välja.

Suurbritannia

Suurbritannias on palju loomasõpru ja lemmikloomi on lubatud kaasa võtta nii parkidesse, aedadesse ja isegi mõnda muuseumi. Lemmikloomad on lubatud ka Londoni metroosse. Ainuke tingimus on see, et koerad peavad olema rihma otsas ja eskalaatori peal tuleb lemmikloomad sülle võtta.

Austria

Austrias on palju tööd tehtud selle nimel, et loomapiinamisele lõpp teha. Seoses sellega pole lemmikloomapoodidel lubatud müüa kasse ja koeri, kuna siis aretatakse neid ka vähem. Austrias on ka koerte treenimisele kehtestatud karmid reeglid pidades silmas koerte heaolu.

Ungari

Ka Ungaris kaitstakse väga lemmikloomi. Koeraomanikele on näiteks tehtud ettekirjutised selle osas, kui palju peaksid koerad päevad liikuma. Kindlasti peab koeral olema ka kiip ja temaga tuleb regulaarselt arsti juures kontrollis käia. Lemmikloomad on oodatud ka mitmetes kohvikutes ja restoranides.

Holland

Hollandis on samuti kombeks väljas käia koos koertega ja koeri võib tihtilugu kohata kohvikutes või poodides. Koerad on lubatud ka rongidesse. Hollandis on näiteks paika pandud see, et kriminaalkorras karistatud inimestel pole lubatud koera võtta.

Kanada

Kanadas pole lemmikloomad veel kohvikutesse oodatud nagu mõnes Euroopa riigis, kuid nii mõnedki poed on Kanadas koertele välja pannud joogikausse ja isegi maiustusi. Viimastel aastatel on seal avatud ka luksuslikke spaasid, kuhu võib minna koos koeraga. Mõnes Kanada linnas on suured koerapargid, kus jalutamas käia ja mõnes linnas on teatud ajavahemikus lubatud loomi ühistransporti kaasa võtta.

Šveits

Šveitsis peab iga loomasoovija täitma kõigepealt küsimustiku tõestamaks, et temast võiks saada hea loomaomanik. Kõigil lemmikloomadel peab olema tervisekindlustus ja koerte treenimiseks on kehtestatud kindlad reeglid. Šveitsi lennufirmad lubavad vahel väikseid koeri ka reisijate salongi ja mitmetes restoranides on koertele erimenüü.