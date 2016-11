Prantsusmaal esines karu ööklubis

Karu esines Scala ööklubis, mis asub Guipry-Messaci linnas. Vahetult pärast etendust hakkas sotsiaalmeedias kiirelt sõna levima ja karu ööklubisse toimetamine sai kõvasti kriitikat. Paljud tegid etteheiteid ööklubile, et selline üritus üldse lubati korraldada ja juhtumist teavitati ka kohalikke loomakaitsjaid, kirjutab The Local.

Ööklubi pole loomade jaoks kindlasti õige koht, kus olla, kuna seal on väga palju inimesi ja ööklubides kipub umbne olema. Karu oleks võinud inimesi ohtu seada, kuid samamoodi oli ta ka ise ohus, sest oli täiesti võõras ja vales keskkonnas.

Internetis algatati ka petitsioon, et kõnealune ööklubi ei korraldaks enam üritusi, kuhu on kaasatud loomad. Paari päevaga on petitsioonile kogutud üle kahe tuhande allkirja. Scala ööklubi ei ole omapoolseid selgitusi veel avaldanud.