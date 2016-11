Päevakäpp: emane koer otsib uut kodu

Agnes on eriline koer. Tal on tõenäoliselt kaasasündinud nägemisprobleem: tema nägemine on pisut kehvem kui liigikaaslastel, kuid ta on elanud tavalist elu ja saanud suurepäraselt hakkama.

Väikest puuet kompenseerib aga Agnese suurepärane iseloom. Ta on sõbralik, südamlik ja talle meeldib väga kaissu pugeda. Agnese uus omanik saab endale maailma parima sõbra ning truu kaaslase veel pikkadeks aastateks.

Kui soovid Agnese kohta rohkem infot, helista varjupaika telefonil 53 404 223.