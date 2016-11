Neli moodust, kuidas koer oma kiindumust väljendab

1. Mida teeb koer pärast söömist? Pole mingi saladus, et koeri saab toidu abil motiveerida, ent Bernsi väitel tasuks jälgida, mida teeb koer pärast söömist, edastab Wall Street Journal. Kui söömine on koera jaoks kõige tähtsam tegevus, siis see, mis söömisele järgneb, on tema jaoks olulisuselt teisel kohal. Kas koer eelistab pärast söömist üksinda olla või tuleb sinuga koos istuma või ronib lausa sülle? Tee tema käitumisest omad järeldused.

2. Kus armastab koer magada? Mõned koeraomanikud on veendunud, et koeri ei tohiks voodisse lubada, kuid Bernsi sõnul saab seeläbi testida koera lojaalsust. Koerale meeldib koos «oma karjaga» olla, seega kui koer poeb sinu juurde voodisse magama, siis võid kindel olla, et sa meeldid talle.

3. Kuidas koer reageerib, kui lahkud kodust? Kas koer muutub kurvaks, kui taipab, et pererahvas hakkab kodust ilma temata lahkuma? Vastus võib ju jaatav olla, kuid Berns selgitas, et see ei pruugi tingimata tähendada, et koer oleks sinusse kiindunud. Pigem viitab see sellele, et koerale ei meeldi üksinda olla ja üksiolek võib talle ärevust tekitada. Kui koer on nõus vabatahtlikult oma puuri või aedikusse minema selleks ajaks, kui sind pole kodus, siis see näitab, et koer usaldab sind ja teab, et tuled õigel ajal koju, et teda sealt taas välja lasta.

4. Kuidas koer reageerib, kui saabud koju? Kas koer on silmanähtavalt õnnelik ja hüppab ringi? Bernsi sõnul on see kindlaks märgiks, et koer on sinusse kiindunud ja talle valmistab su kojutulek siirast rõõmu.