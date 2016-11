Video: nutikas kakaduu oskab tööriistu meisterdada

Teadlased panid väikese läbipaistva kasti sisse linnutoitu, kuid toit oli paigutatud nii, et lind ei saanud seda ise kätte. Talle anti pappi, lehtedega puuoks, natuke puitu ja mesilasvaha, millest meisterdada tööriistu, millega läbi kastis oleva augu toitu püüda, vahendab BBC.

Nutikas lind kasutas erinevaid tehnikaid, et teha olemasolevatest materjalidest tööriistu. Tal õnnestus kõikidest asjadest häid abivahendeid valmistada, välja arvatud mesilasvahast.

Kakaduud pole ainsad, kes oskavad tööriistu meisterdada. Ka šimpansid oskavad tööriistu teha ja varesedki on väga osavad tegelased. Ainuke erinevus on see, et looduses ei valmista kakaduud sel moel tööriistu, seega järeldasid teadlased, et kakaduud õpivad uusi oskusi vastavalt väljakutsetele, mis neid ees ootavad.