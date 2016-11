Julge faasan aitab talunikul lambaid karjatada

Üks faasan on nimelt veendunud, et tema peab aitama lambakoeral oma ülesandeid täita. Purdham rääkis, et viimased poolteist aastat on faasan aidanud temal ja ta lambakoeral karja eest hoolitseda, edastab Caters News.

Purdhami sõnul on faasan pidevalt lammaste juures. «Ta on hommikul esimesena kohal ja lahkub õhtul viimasena. Ta on lammaste juures ka siis, kui ma olen paar korda päeva jooksul sinna sattunud,» lausus talunik, kes ei oska linnu omapärast käitumist kuidagi seletada. Samas pole tal linnule ka mingeid etteheiteid, kuna lambad on kenasti hooldatud.

