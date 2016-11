Tallinna jõuluturul sel aastal põhjapõtru ei näe

Tallinna kesklinna valitsusest öeldi Postimehele, et vastavalt linnavalitsuse otsusele ja avaliku ürituse korraldamise loale on põhjapõdrad lubatud raekoja platsi jõuluturule sel aastal 23.-26. detsembrini. Jõuluturu korraldaja hindas aga niisugust ajavahemikku liiga lühikeseks, et loomi transportimisega traumeerida ja seetõttu loobuti põhjapõtrade turule toomisest.

Varasematel aastatel on jõuluturul probleeme olnud sellega, et külastajad on põhjapõtradele söögipoolist pakkunud, kuid vale toitumine on loomad haigeks teinud. Sama probleem esines selle aasta alguses ka Otepääl paiknevas talvepargis, kus kaks põhjapõdravasikat surid külastajate pakutud toidu tõttu.