Zürichi elanikud loobuvad viirpapagoidest

Elisabeth Kehl Zürichi linnukaitsest sõnas, et omanikud on hakanud viirpapagoidest loobuma ja selgitusi, miks lindudest loobutakse, on erinevaid. Kehl ütles, et kuigi ükski linnuomanik pole otseselt linnugrippi maininud, siis võib arvata, et see on just peamiseks põhjuseks, miks viirpapagoidest loobutakse, kirjutab The Local.

Sama juhtus ka kümme aastat tagasi, kui Šveitsis levis linnugripp. Kehl kinnitas, et nende linnukeskuses pole veel ühtegi linnugripi juhtumit olnud.

Viimastel nädalatel on Šveitsis hakanud levima H5N8 tüvega linnugripp ja linnuomanikele on kehtestatud karmimad nõuded lindude pidamiseks. Eelmisel nädalal võeti karmima jälgimise alla ka kohalikud järved, kui riigi kirdeosas asuvast Constance'i järvest leiti 80 linnu laibad. Linnugrippi nakatunud linde on leitud ka Bielis ja Genfis asuvate järvede ümbrusest.

Linnugripp on siiani Šveitsis puudutanud vaid metsikuid linde, kuid kardetakse, et see võib kergesti levida ka kodulindudele. Ungaris ja Austrias on juba kanafarmides esinenud linnugripi juhtumeid. Puuduvad tõendid selle kohta, et linnugripp võiks ohustada inimesi, kuid eksperdid rõhutasid, et kui keegi peaks leidma surnud linnu, siis igaks juhuks ei tasuks seda puutuda.