Päevakäpad: lagunenud maja varemeist päästetud kassipojad otsivad kodu

Esimesed kaks, kes kodusid ootavad, on Elsa ja Emma. Kiisutüdrukud on umbes 3,5-kuused ja veidi pelgavad veel inimesi, aga nad on väga uudishimulikud ja hoiavad inimeste tegemistel silma peal. Sülle nad veel ei roni, aga kui juba sülle võetakse, naudivad nad paitamist väga.

MTÜ Nurru Ometi

Kiisutüdrukud on saanud sise-ja välisparasiiditõrjed ning kiibid. Emma ja Elsa on kohe valmis päriskodudesse kolima. Lisainfo: kertu.jukkum@gmail.com.