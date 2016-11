Pildid: eakas mees hoiab linnu jaoks ussikest huulte vahel

Taylori abikaasa suri 2005. aastal ja pärast seda hakkas mees punarinde toitma. Ta poleks ealeski arvanud, et üks neist muutub nii julgeks, et haarab ussikese lausa mehe suust, kirjutab Caters News.

Alates selle aasta suvest on Taylor peamiselt toitnud kahte lindu, kes on tema sõnul ema ja poeg. Ta pani neile nimeks Susie ja Monty. «Tänu neile tõusen ma igal hommikul voodist. Kui ma neid ei toida, siis ülejäänud aja veedan ma täiesti üksinda,» rääkis mees ja lisas, et toidab linde iga päev enam vähem samal ajal.

Ühel päeval oli tal vaja parajasti lindude toitunõud kinnitada ja seetõttu asetas ta ühe ussikese enda huulte vahele. Üllataval kombel lendas Monty tema näo juurde ja võttis ussi ära.

Viimaste aastate jooksul on Taylor näinud mitmeid punarinde, kuid ükski neist pole olnud nii julge kui Monty.