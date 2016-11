Kas kassid on tõesti kogu aeg näljased?

Internetis levib mitmeid nalju selle kohta, et kui kassid saaksid rääkida, siis nende esimene kaebus oleks see, et inimesed näljutavad neid. Dr Kathryn Primm kassisõprade portaalist iHeartCats selgitas, et tegelikult näitab statistika, et kodudes elab väga palju ülekaalulisi lemmikloomi.

«Mõtle sellele, et järsku su kass ei tahagi süüa. Muidugi kui sa paned talle süüa, siis ta sööb seda, kuid äkki üritab ta sulle hoopis midagi muud öelda? Võib-olla talle meeldib kogu see rituaal, mis kaasneb toidu saamisega?» näitlikustas dr Primm. Toidukauss on kassi jaoks kahtlemata positiivne element kodus, kuid võimalik, et kõik, mis eelneb ja järgneb toidu saamisele, on tema jaoks samuti väga positiivne kogemus.

Kui sa annad kassile süüa, siis on su tähelepanu täielikult temale suunatud ja kass teab seda. Sa teed talle pai ja räägid temaga meeldival hääletoonil.

John W. S. Bradshaw, kes on kodukasside käitumisest raamatu kirjutanud, nentis, et inimesed arvavad tihtilugu, et kass on näljane, kui kass tahab tegelikult hoopis suhelda. Kassiomanikud võiksid õppida oma lemmikutega paremini suhtlema. Kui kass järgneb sulle kööki ja teeb oma toidukausi juures häält, räägi temaga ilma toitu pakkumata ja vaata, kas kass on õnnelik. Enne söömist võiks kiisuga näiteks mängida, see on alati hea idee. Pärast mängimist võid talle süüa pakkuda, aga ära eelda, et kass on alati näljane. Kassi jaoks tundub see normaalne, et pärast jahipidamist/mängimist saab midagi põske pista ning mängimine muudab kiisu rõõmsamaks.

Dr Primm sõnas, et kassil ei pea kogu aeg üldse toit ees olema, pigem võiks talle pakkuda väikseid toidukoguseid päeva jooksul. Kui sulle aga tundub, et kass on tõesti kogu aeg näljane, ent võtab samas kaalus alla, siis tasuks konsulteerida oma loomaarstiga.