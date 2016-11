Iirimaal päästis koer väikse poisi pesukuivatist

Riley ema oli maja teisel korrusel ja koristas parajasti tube, kui Teddy tormas tema juurde ning käitus justkui hullumeelne. Riley isa Aaron rääkis, et naine mõistis kohe, et midagi on lahti, kuna tavaliselt koer niiviisi ei käitu, kirjutab iHeartDogs.

Ema kiirustas koera kannul alla ja märkas, et koer haukus lakkamatult ja jooksis muudkui pesukuivati juurde. Kuna alumisel korrusel tuled ei põlenud, ei märganud ema esimese hooga, et poeg võib pesukuivatis olla. Koera käitumisest sai ta aru, et midagi on korrast ära.

Järsku kuulis ema pesukuivatist imelikke hääli, justkui keegi taoks vastu ust. Ta päästis poja kuivatist välja ja hakkas teda kiirelt külma veega jahutama. Ema arvates võis poeg masinas kinni olla paar minutit.

Vanemad toimetasid Riley haiglasse, kus tema kergeid põletushaavu raviti. Õnneks ei saanud poiss tõsiselt viga ja peaks peagi paranema. Vanemad on veendunud, et ilma koerata oleks nende poeg pesukuivatis surnud.