Kassipoegadele otsitakse kampaania raames kodusid

Kampaania raames loovutatakse seitsmest varjupaigast seitse kassipoega, ehk siis 7 x 7, koos tasuta vautšeriga edaspidiseks steriliseerimis- või kastreerimisoperatsiooniks.

Varjupaikade MTÜ kindel põhimõte on loovutada kõik täiskasvanud lemmikloomad steriliseerituna/kastreerituna. Kassipoegade puhul jääb aga operatsioon omaniku kanda, sest loovutushetkel on kassid operatsiooniks liiga noored. Kampaania raames antakse Rekku Rescue RY abiga 49 kassipojale kaasa tasuta vautšer hilisemaks operatsiooniks. Steriliseerimise ja kastreerimise eesmärgiks on vähendada kodutute loomade arvu.

Kampaania jooksul võetud kassipoegi saab hiljem lasta steriliseerida ja kastreerida järgnevates kohtades: Varjupaikade MTÜ varjupaikades Valgas, Võrus, Tallinnas ja Pärnus, Viljandis Männimäe loomakliinikus, Läänemaal Haapsalu loomakliinikus, Virumaal Rakvere loomakliinikus. Lõikuste ajad lepitakse varem varjupaigas kokku.

Kasside galerii täieneb kampaania jooksul.