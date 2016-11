Päevakäpp: 2-aastane isane koer ootab uut omanikku

Kipi sõbralikkus näitab tema koerahinge tõelist suurust arvestades, et koerake elas varem kodus, kus peremees armastas vägijooke rohkem kui oma lemmiklooma. Tegelikult unustas ta Kipi olemasolu päris ära, sest koer kas konutas iga ilmaga kodutrepil, oodates, et temagi tuppa kutsutakse või otsustas üksinda ümbrust uudistama minna. Selge oli see, et ta oli väga õnnetu. Ei teagi kui kaua Kipi elu oleks sama trööstitult jätkunud, kuid tänu naabri sekkumisele pöördus koerakese elus uus lehekülg.

Tänaseks päevaks on Kipi tõestanud, et raskused teda ei murra – temal jätkub sõbralikkust kõigile. Olgu need teised koerad või lapsed – Kipi ei põlga kedagi ära. Ainult kassid on veel Kipi jaoks täiesti uus ja avastamata seltskond ning natuke pelgab Kipi hoiukodu naabrite koera, kes Kipi peale ainiti haugub ja tema sõprust vastu võtta ei taha.

Eesti Loomakaitse Selts/Facebook

Niisiis, mida Kipile teha meeldib? Kipile meeldib seltskond, peremehe süles istuda ja silm looja lasta, samuti pikad jalutuskäigud, puhtust pidada ja inimese sõna kuulata (sõna «ei» tähendus on hästi selge). Ka mängida Kipile meeldib, kuid ise ta usin mängude algataja ei ole, mistõttu sobiks ta just rahulikumale inimesele seltsiliseks.

Mis Kipile ei meeldi? Kipile ei meeldi, kui teda eriliselt hea maiuse söömise ajal segatakse. Siis ta võib kuuldavale tuua urina. Kipile ei meeldi ka väga haukuda. Haugatuse teeb ta siis, kui on tõesti vaja.

Kui soovid Kipi kohta lähemalt küsida, siis helista telefonil 55 513 492 (tööpäeviti 9-17) või kirjuta info@loomakaitse.ee. Kui oled kindel, et sinu kodust on puudu üks väike mustvalge rahulik sõbrake, siis täida loomasoovija avaldus.