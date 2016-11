Varjupaiga kass soovis kõigest väest inimesega kontakti luua

Hwang oli parajasti pildistamas koeri, kui ta tundis, et keegi puudutas õrnalt tema juukseid. «Ma tundsin õrna puudutust. Nagu keegi oleks väikse käega mu juukseid kergelt katsunud. Ehmusin ja pöörasin ümber ning märkasin, et ühest puurist oli pisike käpp välja sirutatud,» rääkis Hwang portaalile The Dodo.

Tegemist oli vesihalli kassiga, kes oli käpa välja sirutanud ja muudkui üritas fotograafi puudutada. «Ta sirutas oma käpa nii kaugele, kui vähegi suutis,» sõnas Hwang ja tegi kassist nimega Meow Meow paar pilti. Kiisu oli lähivõteteks igati valmis ja poseeris julgelt.

«Ta oli ääretult sõbralik. Lihtsalt lamas seal ja jälgis mind,» ütles Hwang. Võib-olla oli Meow Meow mõistnud, et varjupaigas käib loomade vahel kõva võistlus, et kes neist kodu leiab ja kes jääb varjupaika. Tuleb anda endast parim, et silma torgata ja kõiki võimalusi ära kasutada.

Võib-olla oli asi hoopis selles, et 2-aastane kiisu tahtis kellegagi sidet luua. Meow Meow omanik tõi kassi varjupaika, seega kiisu ilmselt teab, mis tunne on elada inimestega ja olla armastatud.

«Tema elus on kindlasti inimesi olnud, ta pole tavaline tänavakass,» sõnas Hwang. «Mõtlesin endamisi, et see kass on ilmselt terve teadliku elu veetnud inimeste seltsis ja koertega koos elamine võib tekitada talle stressi.» Sel päeval pühendus Hwang vaid Meow Meow'le ja tegi temast ilusaid pilte. Kuna fotograafi naisel on kassiallergia, siis ei saanud ta kiisut endale võtta ning Meow Meow ootab endiselt varjupaigas õiget inimest.