Miks armastavad kassid kaste?

Kastid on kiisude jaoks lausa vastupandamatud seetõttu, et need pakuvad kaitset. Kass tunneb, et pisike ruum kaitseb teda kiskjate eest – isegi siis, kui ta on toas ja seal pole ühtegi teist looma – ja kasti ääre tagant on hea saaki jahtida, kirjutab Mother Nature Network.

Kastidesse ronimine või sealt välja hüppamine on kassi jaoks niivõrd loomuomane tegevus. Kui soovid oma kassi elu veidi põnevamaks muuta, leia talle paar erineva suurusega kasti, kuhu ta saab end vahel ära peita. Aseta kast turvalisse kohta, kus kiisu saab sellega mängida. Võid kasti panna mõned kassi lemmiklelud või lõigata kasti külgedesse auke, kust kass saaks välja piiluda.

Kastis on kiisul ka mõnusalt turvaline magada. Kassid magavad 18-20 tundi päevas, seega on üsna loogiline, et nad otsivad kohti, kus saaks seda segamatult teha. Aseta kasti põhja pehme tekk, mida kiisu saab soovi korral «sõtkuda» ja mille peal oleks tal mõnus pikutada.