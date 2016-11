Pildid: hülgepoeg lehvitab fotograafile

Trofimov rääkis Caters Newsile antud intervjuus, et ta lähenes hüljestele rahulikult ja sai üsna ligidale minna. Üks hülgepoeg lausa lehvitas talle, kui mees hakkas pilti tegema.

Caters News Agency

«Mul oli plaanis hülgeid pildistada, aga Baikali järve jääl oli seda üsna raske teha. Ma olin nende piltide tegemist oodanud kolm aastat,» sõnas Trofimov. Ta rääkis, et tal on väga hea meel, et sai need pildid tehtud, kuna hülged ehmuvad kergesti ja neid pole väga kerge pildile püüda.

Mehe sõnul oli see tõeliselt haruldane ja eriline hetk.