Päevakäpp: suur lastesõber Tom ootab kodupakkumisi

Kassipojad ise veel süüa ei osanud ja heade inimeste abiga leiti neile asendusema. Tänaseks on Tomist sirgunud aktiivne, elurõõmus ja sõbralik kassipoeg. Tomile meeldiks kogu aeg mängida, kuid vahepeal peab puhkama ja jõudu koguma. Ta armastab inimesi ja eriti lapsi. Teistesse loomadesse suhtub samuti sõbralikult ja mänguliselt.

Kasside Turvakodu / Facebook

Tom on tõeline kaisukass, piisab vaid ühest paist, kui nurrumasin täisvõimsusel tööle läheb. Ta on saanud parasiiditõrje, on vaktsineeritud ja tal on kiip. Tomil on üks silm, aga see ei mõjuta kuidagi tema elukvaliteeti. Kasutab korralikult liivakasti ja ootab juba täna oma päris kodu ja perekonda!

Kui tundsid Tomis ära oma sõbra, siis kirjuta info@kassideturvakodu.ee.