Kanada linna külastab igal aastal üle tuhande jääkaru

Igal aastal, alates septembrist kuni novembrini, külastab Churchilli linna ümbrust üle tuhande jääkaru. Jääkarud, kes võivad kaaluda mitusada kilogrammi, veedavad aega sel poolsaarel, kuni laht kinni jäätub ja jääkarud saavad rahulikult hülgeid jahtida, kirjutab Mother Nature Network.

Võiks ju arvata, et inimesed pelgavad jääkarusid ja hoiavad sel ajal piirkonnast eemale, kuid tegelikkuses on asi vastupidine: kui muidu elab väikelinnas umbes 800 inimest, siis jääkarude liikumise perioodil tõuseb linnakese elanike arv üle 10 000. Turistid soovivad karusid oma silmaga näha ja paljud loodusfotograafid sõidavad selleks ajaks Churchilli, et karudest pilte teha.

Kuigi Churchilli on lausa nimetatud «jääkarude pealinnaks», ei tasu arvata, et karud saavad vabalt linnas ringi liikuda. Loodusvaht Wayde Roberts rääkis, et tavalisel päeval patrullivad nad linnas koos nelja kolleegiga. «Meil on üles seatud n-ö kontrolltsoon ümber Churchilli linnakese. Kui mõni karu pääseb sellest läbi, üritame ta kinni püüda. Mõnel päeval on karud aktiivsemad, mis võib tähendada seda, et lõunaks oleme kinni püüdnud 12-14 karu. Me üritame hoida karusid ja inimesi eraldi,» rääkis Roberts ja täpsustas, et nende eesmärgiks pole mitte karusid lihtsalt kinni püüda, vaid tagada linnaelanike turvalisus.

Mida tehakse nende karudega, kes tahaksid uudishimulikult linnas ringi vaadata? Nende jaoks on Churchillis spetsiaalne «jääkaruvangla». Problemaatilised karud pannakse puuridesse, kus neid hoitakse kuni lahe täieliku jäätumiseni. Seejärel lastakse karud linnast turvalises kauguses vabadusse.

Kuigi Churchilli elanikel ja turistidel pole lubatud öösiti linnas ringi jalutada, tühistatakse see keeld üheks ööks: Halloweeniks. See aga tähendab korravalvuritele rohkem tööd, kuna nad peavad veenduma, et lapsed saaksid muretult käia komme nurumas kartmata, et võivad mõne jääkaruga kokku sattuda.