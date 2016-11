Miks koerad oma leludest ära tüdinevad?

Teadlased on koerte tegemisi lähemalt uurinud ning leidnud, et enamik koertest eelistab uudsust. 2008. aastal viisid Saksamaal asuv Giesseni ülikool ja Suurbritannias asuv Lincolni ülikool läbi eksperimendi, milles osales 17 koera (ja kaks lelu), kirjutab Mother Nature Network.

Teadlased mängisid koertega ja tutvustasid neile lelusid. Nad tegid omalt poolt kõik, et koerad tunneksid lelude vastu huvi ja mängiksid nendega. Seejärel näidati koertele kolme lelu: kaks neist olid koertele juba tuttavad ja üks täiesti uus. Koertel lubati uut lelu nuusutada ja sellega soovi korral mängida. Uus lelu oli koerte seas ääretult populaarne. Kokku tehti 50 testi ja 38 korral eelistasid koerad uut lelu vanadele.

Psühholoogiaprofessor Stanley Coren märkis, et kui koer on mingi lelu lõhna, välimuse ja maitsega tuttavaks saanud, siis see muutub tema jaoks igavaks.

Kuidas tekitada koeras huvi vanemate lelude vastu?

1. Vaheta mänguasju. Koerte ja lelude puhul kehtib see, et mis silmist, see mõtteist. Anna koerale 1-2 mänguasja ja pane ülejäänud silma alt ära. Iga paari päeva tagant võiks mänguasju vahetada. Mänguasjad võiksid olla sellises kohas, kust koer ise neid vahepeal kätte ei saa.

2. Muuda lelude lõhna. Võta koera mänguasjad ja veereta neid veidi muru peal, lehtede sees või miks mitte ka lumes. Sel viisil on lelul vähemalt mingiks ajaks uus ja huvitav lõhn küljes.

3. Mängi koeraga. Omanik saab ise ka mõjutada seda, kuidas koer mõnda mänguasja suhtub. Kui mängid koeraga ja katsud tema lelusid, siis see võib mänguasjad koera silmis väärtuslikumaks muuta, sest sa näitad nende vastu huvi välja. Kui sina võtad mängust osa, siis suhtub koer mänguaega ja -asjadesse sootuks teisiti.