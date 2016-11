Tööle sõitnud mees kohtus rongis oma koeraga

«Kiirustasin rongi ja järgmine hetk märkasin, et mu koer Paddy hüppas minu kõrvale istuma. Ma olin šokis, aga Paddy vaatas mind sellise näoga, et kuhu ma lähen,» rääkis McCormack The Dodole antud intervjuus.

McCormackil ei jäänud üle muud, kui koer sel päeval tööle kaasa võtta. Mees oli üllatunud ega teadnud, kuidas Paddy koduaiast välja sai. Ta hakkas meenutama, et paaril korral oli varemgi juhtunud nii, et tema tuli töölt koju ja koer ootas teda maja ees, mitte aias, kus ta tegelikult oleks pidanud olema.

McCormack uuris ka oma naabritelt, kas nemad ehk teavad, kuidas Paddy välja pääseb. Naabrid rääkisid, et Paddy hüppab aias batuudile ja sealt edasi üle aia.

McCormack rääkis, et tõenäoliselt on Paddy teda varemgi jälitanud, ent sel reedel saatis teda edu ja ta jõudis mehega samale rongile.