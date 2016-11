Lõvi, pingviin, merihobu – kes on loomariigis head isad?

Portaalid Animal Planet ja Good News Network tõid välja mõned isad, kes tõusevad loomariigis esile. Toome teieni valiku tublidest loomaissidest.

Holger Hollemann/AP

Gorilla

Isane gorilla on tõeline juht. Ta vastutab oma perele toidu muretsemise eest, kusjuures see «pere» võib koosneda lausa 30 liikmest. Ta hoolitseb oma partneri eest ja pakub kõigepealt talle süüa ning siis alles poegadele. Isane gorilla on pere suhtes väga kaitsev ja samas rahumeelne, sest just tema lahendab pesakonnas tekkivaid tülisid.

Marco Nescher/picture alliance

Jaanalind

Isane jaanalind on kui turvamees, kes valvab oma peret pimeduses. Emased ja isased jaanalinnud hoolitsevad munade eest kordamööda, kuid isaste ülesandeks jääb seda teha just öösel, kuna isasel jaanalinnul on tumedamad suled. Kui pojad on munast koorunud, kaitseb isane jaanalind neid oma hiiglaslike tiibadega nii halva ilma kui kiskjate eest.

Frans Lanting/picture alliance

Keiserpingviin

Isased keiserpingviinid on erakordselt kannatlikud. Kui emane pingviin on munad munenud, on isase pingviini ülesandeks muna soojas hoida ja kaitsta. Emane keiserpingviin läheb kaks kuud kestvale «puhkusereisile», isa peab aga kannatlikult paigal istuma. Kuigi isa pole mitu kuud söönud, on just tema see, kes peab pojale esimese söögikorra pakkuma, kuni ema tagasi jõuab.

MICHAEL PROBST/AP

Luik

Luiged on monogaamsed ja neil on terveks eluks vaid üks partner. Kui emane luik on munad munenud, hoolitsevad nad isase luigega munade eest kordamööda kuni poegade sünnini. Noored pojad istuvad tihtilugu isa seljas ja hoiavad end soojas, kui isa samal ajal süüa otsib.

National Pictures / TopFoto

Merihobu

Isased merihobud on üsna muljet avaldavad selle poolest, et nemad on need, kes haudetaskus oma pojakesi kannavad. Pärast armutantsu laseb emane merihobu sajad tillukesed munakesed isase merihobu haudetaskusse ja isane kannab neid seal kuni munadest tulevad järglased. Aasta parima isa tiitlit merihobu siiski vist ei saa, kuna isased merihobud söövad vahel ka paar järglast ära.

Theo Allof/picture alliance

Polaarrebane

Kui emane polaarrebane on poeginud, siis on isase ülesanne poegade eest hoolt kanda. Ta otsib aktiivselt toitu ja kaitseb pesakonda. Kui pojad on juba suureks kasvanud, siis peavad nende eest hoolitsema nii isa kui ema.

Ted S. Warren/AP

Flamingo

Loomariigis on üsna tavapärane see, et ema ja isa valvavad oma mune kordamööda. Isased flamingod võtavad oma ülesannet erakordselt tõsiselt: nad istuvad ettevaatlikult pesal ja pööravad aeg-ajalt mune ümber. Kui pojad on munast välja koorunud, pakub isalind neile esimese kõhutäie.

Disney Enterprises / TopFoto

Lõvi

Kuigi isalõvi on oma pesakonna suhtes väga kaitsev, armastab ta väga magada ja põõnab tihtilugu siis, kui peaks tegelikult poegadel silma peal hoidma. Aga kui isalõvi on ärkvel, siis ei tasu temaga tüli norida. Lõvi silmanägemine on viis korda parem kui inimesel ja ka tema kuulmine on väga terav.