Kas kassid näevad unenägusid?

Arvatakse, et ka imetajatel esineb magamise ajal REM ehk kiirete silmaliigutustega und, mis tähendab seda, et kass võib tõesti unenägusid näha. Teadlased on seda üsna pikalt uurinud ja esimesed uuringud kasside unefaasidest tehti juba 1965. aastal, kirjutab kassisõprade portaal iHeartCats.

Inimesed ei näe alati magamise ajal und ja sama lugu on ka kassidega. Teadlased on arvamusel, et kasside aju on üles ehitatud nii, et nad on suutelised unenägusid nägema ja neid võib esineda täpselt nii sageli või harva kui inimestel.

Pole teada, kas kassidele jäävad unenäod meelde või kas nad õpivad neist midagi, aga tuleb välja, et kassid on rohkem inimeste moodi kui oskame arvata.